BTS lance son nouvel album « BE »

Photo : YONHAP News

Les Bangtan Boys (BTS) ont dévoilé, cet après-midi à 14h, leur nouvel album intitulé « BE », simultanément dans le monde entier.Le groupe de k-pop y raconte les divers sentiments de ses membres, en tant que jeunes d’aujourd’hui qui traversent une époque incertaine et frustrante en raison du COVID-19. L’album comporte un total de huit chansons, dont le premier single « Life Goes On » que le septuor présentera le 22 novembre aux American Music Awards 2020.Lors d’une conférence de presse tenue ce matin à Séoul, l’aîné du boys band, Jin, a réitéré sa volonté d’effectuer son service militaire dès que la nation fera appel à lui. Ces propos interviennent sur fond de polémique autour d’une éventuelle exemption de ce devoir en faveur des membres de BTS.