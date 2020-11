Le ministre chinois des Affaires étrangères attendu mercredi prochain à Séoul

Photo : YONHAP News

Le ministre chinois des Affaires étrangères effectuera, la semaine prochaine, une visite officielle en Corée du Sud. Attendu à Séoul mercredi pour un voyage de trois jours, Wang Yi s’entretiendra le lendemain avec son homologue sud-coréenne Kang Kyung-wha et des personnalités clés de la Cheongwadae, puis vendredi avec le président de l’Assemblée nationale, Park Byeong-seug.Différents sujets bilatéraux et internationaux devraient être abordés au cours de leurs discussions, notamment la visite du président chinois Xi Jinping dans le pays du Matin clair, prévue avant la fin de cette année, la question nord-coréenne et la situation aux Etats-Unis après la victoire de Joe Biden à la présidentielle.En amont de sa venue à Séoul, le chef de la diplomatie chinoise se rendra au Japon pour une visite de deux jours, au cours de laquelle il rencontrera le Premier ministre Yoshihide Suga. Sa tournée en Asie du Nord-est avait été initialement organisée le mois dernier. Mais avec le report de la visite du secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo en Corée du Sud, Wang Yi a lui aussi modifié son calendrier.