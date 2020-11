Korea Sale Festa 2020 : hausse de 6,3 % du montant des transactions par carte de crédit

Photo : KBS News

Le « Korea Sale Festa 2020 », le plus grand événement de soldes en Corée du Sud, qui s’est déroulé entre le 1er et le 15 novembre, a vu une progression du montant des achats réglés par carte de crédit de 6,3 % en glissement annuel, pour atteindre 37 400 milliards de wons, soit environ 28,3 milliards d’euros.D’après les résultats publiés aujourd’hui par le ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Energie, les cinq constructeurs automobiles du pays ont écoulé en moyenne 7 074 véhicules par jour sur le marché domestique pendant ces 15 jours, ce qui représente un bond de 31,9 % en un an. Les ventes d’appareils électroniques ont, elles aussi, grimpé de 39,5 % avec un chiffre d’affaires de 660 milliards de wons, l’équivalent de 500 millions d’euros.Les distributeurs ont également enregistré une belle performance. Les recettes des magasins en ligne ont augmenté de 27 %. Le nombre d’individus qui se sont rendus dans les marchés traditionnels a bondi quant à lui de 30 % et le chiffre d’affaires de ces derniers s’est accru de 25,5 %.Enfin, dans le cadre du Deuktem Market, un salon consacré aux produits de qualité des PMEs, les 500 entreprises participantes ont cumulé des recettes s’élevant à 2,5 milliards de wons (1,9 million d’euros).