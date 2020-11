APEC : Moon propose de rendre plus fluide la circulation de la main d’œuvre pour mieux lutter contre le COVID-19

Photo : YONHAP News

Comme prévu, le chef de l’Etat sud-coréen Moon Jae-in a pris part, ce soir, au sommet du Forum de coopération économique de l’Asie-Pacifique (APEC) qui s’est tenu en visioconférence en raison de la propagation du COVID-19.Tout en présentant la politique de gestion et de prévention sanitaires de la Corée du Sud, le locataire de la Maison bleue a fait savoir que Séoul partageait non seulement son savoir-faire et ses équipements de prévention, mais fournissait aussi une aide humanitaire d’une valeur de 100 millions de dollars. Le président Moon a ensuite proposé à ses homologues de rendre plus fluide la circulation de la main d’œuvre essentielle d’un pays à l’autre afin de mieux lutter ensemble contre la pandémie. Et il n’a pas oublié non plus d’appeler à une plus grande cohésion au niveau international.Les 21 dirigeants, dont le numéro un sud-coréen, qui ont participé à ce sommet virtuel ont adopté l’« APEC Putrajaya Vision 2040 ». Cette déclaration stipule que l’objectif est de créer une communauté de l'Asie-Pacifique ouverte, dynamique, résiliente et pacifique d'ici 2040 et ce pour la prospérité de tous ses habitants et des générations futures.Rappel : couvrant une vaste zone représentant 60 % du PIB et la moitié du commerce international, l’APEC constitue le plus grand organisme de concertation régionale de la planète.Ce week-end, Moon Jae-in assistera aussi au sommet en ligne du G20. La réponse à la crise sanitaire due au nouveau coronavirus sera une nouvelle fois à l’ordre du jour ainsi que la sauvegarde des emplois.