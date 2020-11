G20 : le président Moon souligne l’importance de la coopération internationale pour surmonter le COVID-19

Photo : YONHAP News

C’est un week-end très chargé pour le président de la République. Après avoir participé vendredi au sommet du Forum de coopération économique de l’Asie-Pacifique (APEC), Moon Jae-in a pris part hier soir au sommet du G20 qui s’est également tenu en visioconférence.En raison de la propagation du COVID-19, il n’y a pas eu de cérémonie d'ouverture en grande pompe. L’événement de deux jours, sous la présidence de l’Arabie saoudite, se réduit à de brèves sessions en ligne. Lors de la première session qui s’est déroulée sous le thème « vaincre la pandémie et rétablir la croissance et l’emploi », le chef de l’Etat sud-coréen a souligné l’importance de la coopération entre pays afin de surmonter la crise sanitaire actuelle.Tout en soulignant la nécessité d’une distribution équitable des vaccins et traitements pour mettre fin au COVID-19, le locataire de la Cheongwadae a fait l'éloge de l’ACT-A. Il s’agit d’un projet de collaboration à l’échelle internationale lancé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et ses partenaires afin d'accélérer le développement, la production et l’accès équitable aux nouveaux diagnostics, thérapies et vaccins contre le coronavirus. Le numéro un sud-coréen a également promis que Séoul allait coopérer étroitement pour fournir des vaccins aux pays en développement.Le président Moon s’est ensuite félicité du fait que ses homologues se sont mis d’accord pour discuter de la fluidification de la circulation de la main d’œuvre essentielle d’un pays à l’autre. Il s’agit d’un sujet proposé par Séoul. La veille, rappelons-le, le dirigeant sud-coréen avait déjà proposé à ses interlocuteurs du sommet de l’APEC de rendre plus fluide le va-et-vient des entrepreneurs afin de mieux lutter ensemble contre cette épidémie. Et à chaque fois, il donne l’exemple de son pays qui a réussi à faire revivre son industrie manufacturière et progresser son PIB, tout en gardant ses frontières ouvertes.Participent à ce sommet virtuel du G20 le président des Etats-Unis Donald Trump, son homologue chinois Xi Jinping, le Premier ministre japonais Yoshihide Suga et le président français Emmanuel Macron, entre autres. Il se tient jusqu’à aujourd’hui.