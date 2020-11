COVID-19 : le niveau 2 sera appliqué dès demain dans la région métropolitaine

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a décidé de rehausser le niveau de distanciation sociale à 2 dans la région métropolitaine, contre 1,5 actuellement. Le nouveau dispositif sera mis en place demain à partir de 0h pour une durée de deux semaines. Dans la province de Jeolla du Nord et celle du Sud, le niveau 1,5 sera déclenché.Le gouvernement a pris cette décision face à l’ampleur de la troisième vague qui frappe le pays du Matin clair. Selon l'Agence pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA), 271 infections supplémentaires ont été confirmées ces dernières 24 heures : 255 d’origine locale et 16 importées. Ainsi, le nombre de nouveaux cas de COVID-19 tombe de nouveau sous le seuil des 300 en six jours. Cependant, la situation est loin d’être rassurante.Les autorités sanitaires estiment que le nombre de nouvelles contaminations quotidiennes risque de franchir les 600 à partir de la semaine prochaine si elles n’arrivent pas à endiguer l’actuelle progression de l’épidémie. Elles se sont notamment fixé l'objectif de contenir sa diffusion avant le « suneung », l'examen d'entrée à l'université, qui se tiendra le 3 décembre.Cependant, les capacités d’hospitalisation sont encore jugées suffisantes. A noter que le pays dispose de 113 lits destinés aux personnes atteintes de formes graves et sévères du virus.