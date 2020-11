Photo : YONHAP News

Alors que la carte météo de ce lundi était dominée par la couleur jaune sur la majorité du pays, un voile nuageux subsistait dans le sud des provinces de Chungcheong et de Jeolla, entre les villes de Daejeon et de Mokpo.Un vent glacial en provenance du nord-ouest a fait chuter les températures dans le courant de la nuit. Elles sont inférieures de quatre à 12 degrés par rapport à hier, et étaient négatives ce matin à Séoul (-2°C) et à Chuncheon (-5°C). Dans l'après-midi, le mercure remontera à 6°C dans la capitale, 13°C à Ulsan et 14°C sur l'île de Jeju.