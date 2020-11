G20 : les dirigeants chercheront à fluidifier la circulation de la main d'œuvre, suivant la proposition de Moon Jae-in

Photo : YONHAP News

Le chef d’Etat sud-coréen Moon Jae-in a participé le week-end dernier au sommet du G20, qui a été organisé en format virtuel par l’Arabie saoudite. Les échanges du premier jour se sont concentrés sur la lutte contre la pandémie de COVID-19 et la relance économique. Le lendemain, l’importance d’un avenir inclusif et durable a été mise en avant.A l’issue du sommet, les dirigeants du club des puissants ont pris des engagements concrets concernant la lutte contre les inégalités, la protection de l’environnement et le climat. Dans la déclaration finale, ils se sont mis d’accord pour élaborer des mesures concrètes destinées à fluidifier la circulation de main d’œuvre essentielle d’un pays à l’autre. Cette déclaration pousse un cran plus loin la proposition du président Moon, qui a été initialement annoncée lors du sommet spécial du G20 qui s’est tenu en mars dernier sur fond de première vague de la crise sanitaire.Face au nouveau coronavirus, les chefs d’Etat et de gouvernement du G20 ont surtout appelé à la solidarité pour l’accès aux vaccins. De son côté, le locataire de la Maison bleue s’est engagé à coopérer activement avec les autres pays afin de distribuer des vaccins aux pays en développement. Il a également partagé le savoir-faire de son pays dans la gestion du virus.Avec la clôture du sommet du G20, Moon Jae-in achève deux semaines consacrées à la diplomatie multilatérale, suite au sommet de l’Association des nations de l’Asie du Sud-est (Asean) et au Forum de coopération économique de l’Asie-Pacifique (Apec).