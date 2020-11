L’approvisionnement en vaccins anti-COVID-19 garanti pour 60 % de la population, selon le ministre de la Santé

Photo : KBS News

L'exécutif est parvenu à assurer l'approvisionnement de vaccins contre le COVID-19 pour quelque 30 millions de doses, soit l'équivalent de plus de 60 % de la population sud-coréenne.C’est ce qu’a confirmé, hier, le ministre de la Santé sur le plateau du journal télévisé de 21h de la KBS. Park Neung-hoo a précisé que des négociations étaient en cours avec différentes sociétés pharmaceutiques internationales afin de déterminer les conditions liées à la sécurité d’approvisionnement.Le ministre a réaffirmé la volonté du gouvernement d’assurer une quantité maximale de vaccins dont la sécurité est prouvée et de les introduire avec précaution.Par ailleurs, les autorités sanitaires se sont engagées à augmenter à plus de 200 le nombre de lits réservés aux personnes souffrant de formes graves et sévères du nouveau coronavirus avant la fin de l’année.En revanche, les bons de consommation que l'exécutif avait mis en place dans le but de relancer la demande intérieure dans huit secteurs dont le tourisme, les spectacles et le cinéma, seront suspendus face au rehaussement du niveau de distanciation sociale.