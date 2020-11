Les exportations en hausse de 11,1 % sur les 20 premiers jours de novembre

Photo : YONHAP News

L’économie sud-coréenne montre des signes encourageants de reprise. Selon les chiffres publiés aujourd’hui par le Service des douanes, le montant des exportations du pays du Matin clair entre le 1er et le 20 novembre s’est élevé à 31,3 milliards de dollars, soit une hausse de 11,1 % en glissement annuel. A noter que le nombre de jours ouvrables durant cette période était de 16 jours, une demi-journée de plus par rapport à la même période l’an dernier.Rappelons que le montant des exportations mensuelles de la Corée du Sud n’a cessé de diminuer entre mars et août, soit pendant six mois d’affilée. Il a ensuite affiché un rebond de 7,6 % en septembre avant de reculer de 3,6 % le mois suivant, au cours duquel le nombre de jours ouvrables était moins élevé en raison des congés de Chuseok, la fête traditionnelle des récoltes.Selon les pays, la hausse des exportations a été particulièrement forte avec l’Europe (31,4 %), les Etats-Unis (15,4 %) et la Chine (7,2 %). En revanche, la vente de produits « made in Korea » hors des frontières a perdu 7,2 % au Japon, 15,2 % en Australie et 21,8 % au Moyen-Orient.Les importations ont également augmenté de 1,3 % à 28 milliards de dollars durant la même période. Ainsi, la balance commerciale est restée excédentaire avec 3,31 milliards de dollars.