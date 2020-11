Les composants « made in Korea » majoritaires dans l'iPhone 12

Photo : YONHAP News

La part des pièces détachées sud-coréennes dans l'iPhone 12 a augmenté par rapport au précédent modèle, plaçant le pays du Matin clair devant les Etats-Unis et le Japon.Selon le quotidien nippon Nihon Keizai Shimbun, le cabinet d’analystes Fomalhaut Techno Solutions a procédé au démontage du dernier smartphone d'Apple. Résultat : la part des composants « made in Korea » en valeur était la plus élevée avec 27,3 %. Les Etats-Unis, le Japon, Taïwan et la Chine ont représenté respectivement 25,6 %, 13,2 %, 12,1 % et 4,7 %.C’est une progression de 9,1 % pour la Corée du Sud par rapport à sa contribution à l’iPhone 11, alors que les Etats-Unis et le Japon ont perdu respectivement 0,2 point et 0,6 point.Cette évolution s’explique par l’écran OLED dont la firme à la pomme a décidé d'équiper son nouveau fleuron, dans le but d’améliorer la qualité de l’image. Un écran fourni par Samsung Electronics.D'après les estimations du bureau d'études, le prix coûtant de l'iPhone 12 s'élève à 373 dollars, dont 70 dollars pour l'écran et 19,2 dollars pour la mémoire flash, tous deux fabriqués par le géant sud-coréen de l’électronique, et 12,8 dollars pour la mémoire vive et dynamique (DRAM) fournie par SK Hynix.