Golf féminin : Kim Sei-young remporte sa 2e victoire de l'année

Photo : YONHAP News

Kim Sei-young s'est imposée hier, heure locale, sur le tournoi de la LPGA qui s’est tenu au Pelican Golf Club en Floride, aux Etats-Unis. La golfeuse sud-coréenne a achevé le round final par un score de 70 coups dont trois birdies et trois bogeys, rendant une carte finale de -14 avec 266 coups. Elle a ainsi devancé sa rivale américaine Ally McDonald de trois coups. Il s'agit de sa 2e victoire cette année et de la 12e de sa carrière.Avec cette nouvelle victoire, la jeune femme empoche 225 000 dollars et se hisse au premier rang du classement des prix en espèces avec un total de 1 133 219 dollars.Par ailleurs, Kim est devenue la « Golfeuse de l'année » avec 106 points, détrônant sa compatriote Park In-bee, en tête avec 90 points, qui n'a pas fait le déplacement en Floride.Grâce à cette dernière performance, le golf féminin du pays du Matin clair comptabilise cinq victoires depuis le début de la saison, pour partager la 1ère place du classement du circuit LPGA 2020 avec les Etats-Unis.