Plus de la moitié des ménages les plus démunis sont déficitaires

Photo : YONHAP News

Les revenus des 20 % des ménages les plus modestes ont fortement diminué au 3e trimestre. Selon les chiffres publiés par l’Institut national des statistiques (Kostat), 50,9 % d’entre eux ont dépensé plus qu’ils n'ont gagné durant cette période.Les 20 % des plus bas revenus ont affiché un revenu mensuel moyen de 1,6 million de wons (1 210 euros) alors que leurs dépenses étaient supérieures à 1,8 million de wons (1 362 euros). Chaque ménage a donc accusé un déficit de 240 000 wons en moyenne, à savoir 182 euros chaque mois. C’est la première fois depuis sept ans que la part des ménages déficitaires dans cette tranche de la population dépasse les 50 % au 3e trimestre.Cette situation résulte des difficultés économiques et de la diminution de l’emploi en raison de l’épidémie de COVID-19 et de la saison des pluies, particulièrement longue cette année. En effet, le nombre d’emplois journaliers a reculé de 40 % au 3e trimestre en glissement annuel.