Selon des élus sud-coréens, la coopération se poursuit avec la nouvelle administration américaine

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud souhaite tout comme les Etats-Unis une résolution du dossier nord-coréen à travers le dialogue. C'est ce qu'a réaffirmé aujourd'hui Kim Han-jung, un élu du Minjoo, le parti au pouvoir, lors de son interview avec la chaîne d'informations YTN.Kim est l'un des membres de la délégation du parti présidentiel qui a effectué, la semaine dernière, un déplacement de six jours aux Etats-Unis. Celle-ci s'est entretenue avec des hauts fonctionnaires de l'actuelle administration, mais également avec des élus démocrates proches de Joe Biden.Selon le député, Brad Sherman, élu démocrate à la Chambre des représentants et sérieux prétendant au poste de président de la commission des Affaires étrangères, a exprimé son souhait de se rendre en Corée du Nord pour relancer les pourparlers bilatéraux. Le député de Californie a d'ailleurs souligné que l'Etat ermite ne devrait pas se livrer à des provocations pendant que la nouvelle administration met au point sa politique étrangère, autrement dit durant les six mois à venir.Quant à sa rencontre avec Stephen Biegun, l'élu du Minjoo a fait savoir que le secrétaire d'Etat adjoint du président Donald Trump ferait de son mieux pour transmettre le dossier du nucléaire nord-coréen au gouvernement de Biden. Biegun a d'ailleurs expliqué qu'il y avait un grand écart entre les attentes de Pyongyang et de Washington, un écart à réduire pour faire avancer la question nord-coréenne.Qui plus est, Kim a fait part du souhait de son interlocuteur de visiter Séoul dans le courant du mois prochain, avant la fin de ses fonctions. Et d'ajouter que ce connaisseur en géopolitique de la péninsule, bien que nommé par l'administration républicaine, pourrait jouer un grand rôle dans le futur de la coopération sud-coréano-américaine.