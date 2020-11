Véhicules autonomes : le gouvernement désigne six zones pour des projets pilotes

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a désigné quatre grandes villes et deux régions pour des projets pilotes de véhicules à conduite autonome. Il s'agit des villes de Séoul, Sejong, Gwangju et Daegu, de la province de Chungcheong du Nord, et enfin de l'île de Jeju. Des subventions publiques seront attribuées aux acteurs privés souhaitant participer à cette initiative.A titre d'exemple, dans la capitale, des navettes à pilotage automatique seront mises en place pour desservir la station de métro Digital Media City et les zones résidentielle et commerciale du quartier de Sangam.La municipalité de Gwangju, située dans le sud-ouest du pays, mettra en œuvre un projet de balayeuses de voirie et de camions à ordures à conduite autonome. De son côté, la ville de Daegu offrira un service de taxis sans pilote.Les entreprises agrémentées par le ministère des Transports pourront fournir, à titre d’essai, des services payants de transport de passagers et de marchandises dans les sites pilotes. Des zones qui seront élargies en fonction des résultats de ces expérimentations.