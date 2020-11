10e anniversaire du bombardement de l'île de Yeonpyeong

Photo : YONHAP News

Aujourd'hui, cela fait dix ans jour pour jour que la Corée du Nord a bombardé l'île de Yeonpyeong, située près de la frontière maritime intercoréenne en mer Jaune. Une provocation qui a coûté la vie à quatre sud-Coréens, dont deux civils.Une cérémonie de commémoration était organisée ce matin au cimetière national de Daejeon, dans le centre du pays, où sont enterrés les deux soldats tombés lors du bombardement.Dans un discours qu’il a prononcé à la cérémonie, le ministre de la Défense Suh Wook s'est engagé à renforcer la capacité de défense du pays afin de préserver la paix et la prospérité dans la péninsule. Il n'a pas oublié non plus de rendre hommage aux deux soldats morts, le sergent d'état-major Seo Jeong-woo et le caporal suppléant Moon Gwang-ok.C’est la première fois en cinq ans que le chef de la défense assiste à la cérémonie commémorative de cette tragédie. Une présence destinée à marquer la décennie qui s'est écoulée depuis l'attaque nord-coréenne. A partir de 2016, c'est le commandant de l'infanterie de marine qui a présidé l'événement.En effet, cette année-là, la journée de la défense de la mer Jaune a été créée afin de rappeler les trois provocations majeures perpétrées par la Corée du Nord depuis 2000 : la seconde bataille de Yeonpyeong, le torpillage de la corvette Cheonan, et donc le bombardement de l'île de Yeonpyeong. Depuis lors, le ministre de la Défense n'a assisté qu'à la manifestation de cette journée.Pour rappel : le 23 novembre 2010, les forces nord-coréennes ont tiré en l’espace d’une heure quelque 170 obus d'artillerie et roquettes sur l'île située en mer Jaune. Le bilan est de quatre morts et 60 blessés.