Photo : Getty Images Bank

La Bourse de Séoul continue de s'envoler. Le Kospi, son indice de référence, a battu son propre record réalisé le 29 janvier 2018. Ce lundi, il gagne 1,92 % et termine à 2 602,59 points. Le Kosdaq, qui regroupe les valeurs technologiques, prend 0,36 % pour clore à 873,29 points.Sur le marché des devises, le won sud-coréen se renforce face à la monnaie européenne et au billet vert. À la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 318,77 wons (-5,97 wons) et le dollar américain 1 110,4 wons (-3,9 wons).