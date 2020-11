Photo : YONHAP News

Le président Moon Jae-in a nommé aujourd'hui Kang Chang-il, ancien député du Minjoo, le parti présidentiel, au poste d'ambassadeur au Japon.Agé de 68 ans, Kang est président d'honneur de l’Union parlementaire Japon-Corée du Sud et professeur au département de langue japonaise de l'université Baejae, à Daejeon. Il compte à son actif quatre mandats de député.Titulaire d’une maîtrise et d’un doctorat de l’université de Tokyo, il pourra, selon le porte-parole de la Cheongwadae, mettre son expertise politique tout comme académique au service de l'amélioration des relations Séoul-Tokyo, tendues depuis des mois, et les orienter vers l’avenir.