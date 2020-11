Photo : YONHAP News

Le ciel reste couvert sur une majeure partie du pays, ce mardi. Le retour du soleil n'est pas attendu avant demain après-midi dans l'est de la péninsule.Les températures sont, elles aussi, semblables à la journée d'hier. Les minimales sont comprises entre 0°C à Séoul et 4°C dans les villes du sud, de Mokpo à Busan. La province la plus froide est celle de Gangwon, notamment autour de son chef-lieu Chuncheon, où on a enregistré -4°C. Dans l'après-midi, Météo-Corée prévoit 8°C dans la capitale, 12°C à Daegu et 15°C à Busan.