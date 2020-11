COVID-19 : la mairie de Séoul impose ses propres restrictions

Photo : KBS News

C’est aujourd’hui que le gouvernement a placé Séoul et sa couronne en zone de niveau 2 des mesures de distanciation sociale, le troisième stade sur une échelle qui en compte cinq, face au rebond du COVID-19. Cette nouvelle mesure restera en vigueur pendant deux semaines.Dans ce contexte, l’autorité municipale de la capitale a mis en place ses propres règles. Il s’agit notamment d’interdire, à partir d’aujourd’hui, les rassemblements de plus de dix personnes et de réduire de 20 % la circulation des autobus après 22h. Même chose pour les métros à compter de vendredi.La mairie n’exclut pas non plus la possibilité de durcir encore ces restrictions, si la courbe des infections ne s’inverse pas. En effet, ces cinq derniers jours, plus de 100 cas ont été répertoriés chaque jour dans la capitale.La KCTU, l’une des deux centrales syndicales du pays, est donc appelée à décaler sa grande manifestation, prévue demain à Séoul.Les établissements où il est difficile de porter un masque seront quant à eux fermés. Sont concernés : les douches des salles de sport et les saunas, entre autres.Il est aussi fortement conseillé de mener en ligne les activités religieuses, de terminer en moins de 20 minutes les réunions de vente en réseau par cooptation et de limiter de moitié le nombre d’usagers de l’espace commun dans les instituts de cours parascolaires.Par ailleurs, les autorités sanitaires ont annoncé que ces dernières 24 heures, 349 nouvelles contaminations au coronavirus avaient été identifiées dans le pays : 320 d’origine locale et 29 importées.