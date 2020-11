Sommet du G20 : Moon Jae-in promet des stratégies bas-carbone d'ici la fin de l'année

Photo : YONHAP News

Le sommet virtuel du G20 s’est achevé hier après deux jours de discussions sous la houlette de l’Arabie saoudite, qui en assume la présidence tournante. Avant la clôture, les dirigeants des 20 plus grandes puissances économiques mondiales ont adopté une déclaration finale.En s’exprimant en deuxième session, le président sud-coréen a annoncé que son pays préparerait ses stratégies bas-carbone à long terme avant la fin de l’année pour les présenter aux Nations unies, et ce dans le but d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.Moon Jae-in a alors affirmé que cet objectif était « un défi audacieux » à relever pour transformer les structures industrielle et énergétique. Il s’est aussi engagé à partager activement les fruits du New Deal vert afin de transformer les crises sanitaire et climatique en opportunité pour une croissance durable.Par ailleurs, Moon et les leaders des 19 autres Etats ont promis de déployer tous les efforts possibles pour garantir un accès « abordable et équitable » aux vaccins, tests et traitements contre le COVID-19.