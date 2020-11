Au lendemain d'un record historique, le Kospi poursuit son envol

Photo : KBS News

Le Kospi, l’indice de référence de la Bourse de Séoul, a clôturé la séance d’hier au-dessus de la barre des 2 600 points, un record historique.Cette embellie est principalement due aux investisseurs étrangers qui achètent en masse des actions depuis le début du mois. Alors qu'il reste cinq jours ouvrés, ils en ont d'ores et déjà acquis pour une valeur de 6 400 milliards de wons, soit près de 4,9 milliards d’euros, le deuxième chiffre mensuel le plus élevé de l’Histoire du marché financier du pays.Tandis qu’au début de la pandémie de COVID-19, les actions liées aux services sans contact et à la bio-santé avaient bondi grâce aux achats des petits porteurs, au deuxième semestre, les étrangers ont opté pour les secteurs qui ont bénéficié de la hausse des exportations, comme l’acier, les semi-conducteurs et les batteries.Cette année, la Corée du Sud se hisse au deuxième rang en matière de taux d’accroissement de son indice boursier de référence. Néanmoins, des facteurs de risque subsistent, notamment la flambée de nouvelles infections liées au COVID-19 et les incertitudes autour de la production et de la distribution des vaccins.Aujourd'hui, la place financière de Séoul a terminé à 2 617,76 points, en hausse de 0,58 %. Le Kosdaq, l’indice des valeurs technologiques, perd 0,14 % à 872,10 points. Sur le marché des devises, le won sud-coréen s'affaiblit face à la monnaie européenne et au billet vert. A la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 319,27 wons (+0,5 won) et le dollar américain 1 112,7 wons (+2,3 wons).