Joe Biden dévoile ses premières nominations pour son gouvernement

Photo : YONHAP News

Aux Etats-Unis, l'Administration des services généraux (GSA), l’agence gouvernementale chargée du transfert du pouvoir (GSA), a officiellement reconnu la victoire de Joe Biden et a envoyé une lettre l’informant que la voie était ouverte à la transition.Avant même cela, le président élu a annoncé hier ses premières nominations pour son futur gouvernement. Il a confié la diplomatie à Antony Blinken, qui a été le numéro deux du département d’Etat sous l’administration Obama. S’il est confirmé par le Sénat, il succédera donc à Mike Pompeo.L’homme de 58 ans devrait restaurer la politique étrangère traditionnelle des Etats-Unis à laquelle l'administration Trump avait tourné le dos.A propos du dossier nucléaire nord-coréen, Blinken a affirmé il y a deux mois qu’il pourrait y avoir une chance de le régler si on adopte les modalités de l’accord sur le nucléaire iranien. Il s’est aussi opposé à la manière par laquelle Donald Trump avait cherché à y trouver une solution. Le milliardaire républicain préférait les négociations directes avec Kim Jong-un à celles entre responsables de travail.Biden a également désigné un autre proche collaborateur, Jake Sullivan, comme son conseiller à la sécurité nationale, et l’ancien secrétaire d’Etat John Kerry comme son représentant spécial pour le climat.Avril Haines et Alejandro Mayorkas dirigeront respectivement le renseignement national et le département de la Sécurité intérieure. Quant à l’Afro-Américaine Linda Thomas-Greenfield, elle devient ambassadrice à l’Onu.