Festival du film de Denver : « Minari » remporte deux prix

Photo : YONHAP News

« Minari » continue d’accumuler les récompenses. A en croire son distributeur coréen, Pancinema, le dernier long métrage de Lee Isaac Chung a décroché au Festival du film de Denver le prix du public et celui du meilleur acteur pour l’interprétation de Steven Yeun.Ce drame familial a déjà remporté les prix du jury et du public au Festival du film de Sundance, ainsi que la récompense du jury et le prix Ensemble (Ensemble Award) au Festival du film de Middleburg. Au Festival du film Heartland, il a remporté les prix du public et de l'héritage Jimmy Stewart. Il a également été nominé pour le Festival du cinéma américain de Deauville, les Gotham Awards et le Festival international du film de Valladolid.Basé sur le récit autobiographique de son réalisateur, un Américain d'origine coréenne, « Minari » raconte l’histoire d’une famille du pays du Matin clair qui s’est installée dans la campagne de l’Arkansas, aux Etats-Unis, dans les années 1980.