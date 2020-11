Le nombre de femmes mariées qui suspendent leur activité professionnelle à son plus bas niveau

Photo : YONHAP News

De moins en moins nombreuses sont les femmes qui interrompent leur activité professionnelle au moment du mariage, à la grossesse, à la naissance d’un enfant ou encore pour s’occuper de leur famille. C’est ce qu’on peut constater dans les données communiquées aujourd’hui par l’Institut national des statistiques (Kostat).Dans le détail, au mois d’avril, leur nombre s’est établi à 1 506 000, 193 000 de moins qu’un an plus tôt. Il représente 17,6 % de l'ensemble des femmes mariées âgées de 15 à 54 ans, soit un recul de 1,6 point. Il s’agit du plus bas niveau depuis que le pays a entrepris de collecter les données en 2014.Un peu moins de la moitié de ces femmes arrêtent de travailler pour élever leurs enfants (42,5 %), 27,5 % en raison du mariage, 21,3 % à la grossesse ou pour l’accouchement, 4,6 % pour s’occuper de leur famille et enfin 4,1 % pour l’éducation des enfants.Par tranche d’âge, les trentenaires sont les plus nombreuses, pour représenter 46 % de l’ensemble. Viennent ensuite les quadragénaires, les 50-54 ans et les 15-29 ans.