Joe Biden cherche à renforcer la coopération des Etats-Unis avec ses alliés

Photo : KBS News

« Ma politique étrangère sera différente de celle de l’administration de Donald Trump. » C’est ce qu’a annoncé hier Joe Biden lors de la présentation de son personnel diplomatique.Selon le président élu américain, l’équipe qui l’entoure montre que les Etats-Unis sont de retour et sont prêts à guider le monde et pas à s'en retirer. En présentant Tony Blinken, qu’il a désigné comme son secrétaire d'Etat, il a affiché son intention de renforcer l’alliance dans la région Asie-Pacifique.Blinken a affirmé que comme les Etats-Unis ne pouvaient pas résoudre à eux seuls tous les problèmes du monde, ils feraient appel à la coopération avec les autres pays.En parallèle, Biden a souligné l’importance de la solidarité internationale pour faire face au changement climatique. Et d’ajouter que le pays de l’Oncle Sam était toujours capable de réunir les autres nations, en sous-entendant qu’il ferait preuve de leadership dans la communauté internationale.