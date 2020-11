Moon Jae-in souligne la ferme volonté du gouvernement à lutter contre les violences faites aux femmes

Photo : YONHAP News

Le gouvernement fera bloc contre les violences faites aux femmes. C’est le message qu’a adressé, ce matin, le président de la République sur les réseaux sociaux, en affirmant que toutes les violences étaient des crimes, mais que celles commises envers les femmes étaient encore plus graves.Selon Moon Jae-in, les agressions perpétrées contre les femmes se produisent tout autour de nous, mais dans des endroits cachés où les victimes ne peuvent pas recevoir de l’aide. Il a ainsi souligné que chacun devait rester vigilant et aider les victimes pour endiguer ce phénomène.Toujours d’après l’hôte de la Maison bleue, les autorités publiques prendront des mesures draconiennes contre les crimes envers les femmes, tels que les violences conjugales, le harcèlement ainsi que les agressions sexuelles en ligne, et feront tout pour protéger les victimes.A propos de la première semaine nationale de lutte contre les violences faites aux femmes, qui s’ouvre aujourd’hui jusqu’au 1er décembre, Moon a affirmé qu’il s’agissait d’un engagement de l’Etat à prendre à bras le corps la lutte contre ce fléau.