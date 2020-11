COVID-19 : la propagation se poursuit dans la région de Séoul

Photo : YONHAP News

Le coronavirus poursuit sa propagation. En l’espace de 24 heures, 382 contaminations supplémentaires ont été répertoriées, 33 de plus que la veille. Ce qui porte à 31 735 patients le bilan cumulé depuis l’apparition du virus dans le pays en janvier.Dans le détail, 363 de ces nouveaux cas sont d’origine locale et 19 importés. La région de Séoul comptabilise environ 70 % des infections domestiques, d’importants foyers de cas groupés s’y concentrant toujours.Dans la capitale, le sauna appartenant à un complexe d’appartements du quartier de Seocho et une église protestante située dans celui de Mapo sont dorénavant à l’origine de clusters de 38 et 101 individus respectivement.Dans ce contexte sensible, la KCTU, l’une des deux centrales syndicales, organise aujourd’hui dans tout le pays des manifestations pour protester contre l’amendement des lois sur le travail. De quoi inquiéter davantage les autorités sanitaires.La mairie de Séoul interdit tous les rassemblements de plus de dix personnes. En cas de non-respect des règles, les contestataires seront sanctionnés selon la loi concernée. Le Premier ministre Chung Sye-kyun les avait lui aussi mis en garde.