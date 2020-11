La natalité toujours en berne

Photo : YONHAP News

Les sud-Coréens continuent de faire moins de bébés. En septembre, on a recensé seulement 23 566 naissances, un recul de 2,2 % sur un an. Le chiffre n’a jamais été aussi bas pour un neuvième mois de l’année, selon les dernières données communiquées par l’Institut national des statistiques (Kostat).Le Kostat a affirmé cependant que l’ampleur de la baisse avait été contenue, puisque de nombreux accouchements ont été avancés au mois de septembre pour éviter la période de Chuseok, la fête des moissons célébrée cette année début octobre. Par conséquent, cette tendance devrait se creuser lorsque les prochains chiffres seront publiés.En ce qui concerne le nombre total des bébés nés pendant les neuf premiers mois de l’année, il s’est établi à 211 768. Ce qui représente une chute de 8,8 % par rapport à la même période l’an dernier.Quant au nombre de décès, il a atteint 24 361 en septembre, soit une progression de 3,4 % en glissement annuel.La décroissance démographique due à un solde naturel, à savoir la différence entre les naissances et les décès, se poursuit pour le 11e mois consécutif.Le nombre de mariages, qui peut expliquer l’évolution de la natalité, a lui aussi diminué de 3 % par rapport à un an plus tôt. Seules 15 324 unions ont été célébrées en septembre. Sur la même période, 9 536 divorces ont été prononcés, en hausse de 5,8 % sur un an.