Les nuages qui voilent le ciel sud-coréen depuis quelques jours devraient perdurer jusqu'à demain, avant un retour du soleil prévu pour ce week-end.Le mercure est en légère baisse par rapport à hier, de deux degrés dans la capitale avec une maximale de 10°C. La région la plus chaude ce jeudi est celle de Busan, la ville portuaire située dans le sud-est du pays. On y enregistre 16°C au plus fort de la journée.