Le ministre chinois des Affaires étrangères à Séoul

Photo : YONHAP News

Le ministre chinois des Affaires étrangères est arrivé hier soir à Séoul après une visite de deux jours à Tokyo.Dès ce matin, Wang Yi sera reçu par son homologue Kang Kyung-wha d’abord pour un entretien, puis pour un déjeuner. Le soir, il rencontrera plusieurs dirigeants du Minjoo, le parti présidentiel, dont l’ancien patron Lee Hae-chan.D’après le ministère des Affaires étrangères, tous ces échanges devront porter pour l’essentiel sur la coopération pour faire face ensemble à la pandémie de coronavirus ainsi que sur la situation dans la péninsule.Les discussions seront également consacrées au voyage du président chinois en Corée du Sud. Un voyage que les deux pays souhaitent organiser d’ici la fin de l’année si la crise sanitaire s’apaise. Pourtant, les choses ne semblent pas si simples.Le programme ainsi chargé du chef de la diplomatie chinoise illustrerait, selon certains, la préoccupation de Pékin à l’égard de la nouvelle administration américaine. Car Joe Biden semble lui aussi maintenir la pression sur l’empire du Milieu en ralliant à sa cause les alliés de son pays. En amont de son investiture, la Chine chercherait à convaincre les dirigeants politiques sud-coréens sur sa position dans le conflit avec les Etats-Unis.Demain, Wang Yi a rendez-vous notamment avec le président de l’Assemblée nationale Park Byeong-seug et le conseiller spécial à la diplomatie et à la sécurité nationale de la Cheongwadae, Moon Chung-in.