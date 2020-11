Yoon Seok-yeol intente un procès contre la décision de Choo Mi-ae de le suspendre de ses fonctions

Photo : KBS News

La guerre entre la ministre de la Justice et le procureur général s’intensifie. Alors que Choo Mi-ae a suspendu, mardi, Yoon Seok-yeol de ses fonctions, ce dernier a saisi, hier soir sur Internet, le tribunal administratif de Séoul pour arrêter les effets de cet ordre inédit. Il envisage de faire de même, aujourd’hui, à l’encontre de la garde des sceaux afin de l’obliger à annuler sa décision.Pour rappel, la ministre Choo avait invoqué « de multiples soupçons d'irrégularités sérieux et graves » en soulevant en gros six accusations, dont la collusion avec la presse ou la collecte de données personnelles sur des juges présumés être proches de l’actuel pouvoir.Dans ce contexte, plusieurs jeunes procureurs, y compris 30 chercheurs appartenant au Parquet général, ont publié des communiqués ou posté des textes sur leur réseaux internes dénonçant une sanction « illégale, injuste » voire « despotique ».En face, la ministre a ordonné, hier, d’effectuer une enquête supplémentaire contre le chef du ministère public. Ainsi, le bureau d’inspection de cette institution a perquisitionné le bureau du directeur chargé des informations sur les inspections de son propre établissement où aurait été rédigé un rapport sur des magistrats pro-gouvernementaux.Il lui est notamment reproché d’avoir utilisé, illégalement, des documents saisis dans le cadre de l’inspection de l’affaire dite d’« abus de pouvoir des juges », qui aurait été commis sous l’administration de la présidente destituée Park Geun-hye.