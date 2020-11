Moon Jae-in promet un important investissement pour le développement des puces dédiées à l’IA

Photo : YONHAP News

Le président de la République poursuit ses visites sur le terrain pour faire la promotion du New Deal « à la coréenne », un de ses plans de relance phares.Pour son huitième déplacement de ce type, Moon Jae-in s’est rendu hier au parc des expositions Kintex, situé à Goyang au nord de Séoul. Cinq entreprises, dont Samsung Electronics, Naver et Kakao, y ont présenté leurs projets d’innovation en intelligence artificielle (IA).Dans sa prise de parole, le chef de l’Etat a salué leurs capacités exceptionnelles à faire évoluer la filière, et ce en dépit du contexte sanitaire. Dans le même temps, il s’est engagé à relever rapidement la compétitivité du secteur via un New Deal numérique, le principal pilier du plan de relance.Pour le dirigeant, le développement des industries concernées pourra aussi générer de nouveaux postes directs et indirects, des postes liés, par exemple, à la transformation des données.Moon a alors détaillé que le gouvernement débloquerait 1 000 milliards de wons, l’équivalent de 760 millions d’euros, d’ici 2029 et préparerait aussi des mesures de déréglementation avant la fin de l’année, en vue de faire des semi-conducteurs dédiés à l'IA les « nouvelles puces DRAM ». Et d’ajouter que l’objectif est de faire de la Corée du Sud une nation où l’IA rendra heureux tous les citoyens.