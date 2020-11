Voitures électriques : Hyundai et Kia ont écoulé près de 100 000 unités entre janvier et octobre

Photo : KBS News

Depuis le début de cette année, Hyundai Motor et sa filiale Kia Motors ont exporté près de 100 000 voitures électriques.Plus concrètement, ils en ont écoulé 98 505 unités à l’étranger entre janvier et octobre. Il s’agit d’un bond de 71,3 % sur un an. C’est le modèle Kona de Hyundai Motor qui s’est le plus vendu avec 41 384 exemplaires. Viennent ensuite Niro, de Kia Motors, avec 38 299 et Soul, de la même marque, avec 8 244 unités.Cette belle performance s’explique notamment par l’augmentation de la demande en voitures écologiques sur le Vieux continent suite au renforcement des réglementations environnementales de l’Union européenne. En effet, à en croire les statistiques publiées par l’Association de l’industrie automobile de Corée (KAMA), 72 392 unités, soit 70,3 % de l’ensemble, ont été vendues uniquement dans cette région.Selon le cabinet EV Sales, les deux principaux constructeurs automobiles sud-coréens occupaient 7 % du marché mondial du secteur, ce qui les place au 5e rang mondial derrière Tesla, Volkswagen, Renault-Nissan et SAIC Motors.