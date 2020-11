Photo : YONHAP News

La Banque de Corée (BOK) a revu à la hausse, aujourd’hui, ses prévisions de croissance de la Corée du Sud pour 2020, à -1,1 %, soit 0,2 point de plus que celles publiées en août dernier.Selon la BOK, cette réévaluation est notamment attribuable à la reprise des investissements en biens d'équipement et des exportations, malgré la mauvaise performance du secteur des services en raison de l’augmentation des activités en ligne dans le sillage de l'épidémie de COVID-19. La banque centrale sud-coréenne a également relevé de 0,2 point ses perspectives de croissance pour l’année prochaine, à 3 %.Dans le même temps, le comité financier et monétaire de la BOK a annoncé qu’il maintenait son taux directeur à 0,5 % pour le 7e mois consécutif depuis mai, afin de booster l’économie réelle en convalescence.