Le montant des contrats remportés par les constructeurs sud-coréens hors des frontières a dépassé, cette année, la barre des 30 milliards de dollars en atteignant 30,2 milliards de dollars, soit un bond de 35 % en glissement annuel.A en croire l’annonce faite aujourd’hui par le ministère des Finances et celui de l’Aménagement du territoire et des Transports, c’est le résultat des efforts conjoints menés par les entreprises et le gouvernement qui, d’un côté, ont cherché à dénicher de nouveaux projets prometteurs et, de l’autre, ont renforcé les aides financières.Par continent, l’Asie était le premier marché avec 35,6 % des contrats signés. Viennent ensuite le Moyen-Orient avec 34,3 % des commandes et l’Amérique latine avec 23 %.