Selon Moon Jae-in, Séoul et Pékin poursuivront leurs efforts pour une dénucléarisation complète de la péninsule

Photo : YONHAP News

Le président de la République a réaffirmé sa détermination à conjuguer les efforts avec la Chine pour mettre officiellement fin à la guerre de Corée et réaliser la dénucléarisation complète de la péninsule. C'est ce qui ressort de son entretien, cet après-midi à la Cheongwadae, avec le ministre chinois des Affaires étrangères.En se réjouissant de la visite de Wang Yi à Séoul malgré la recrudescence de l’épidémie de COVID-19, Moon Jae-in a chargé son hôte de transmettre ses meilleurs vœux au président chinois Xi Jinping.Le chef de l’Etat a souhaité voir s’intensifier encore davantage l’amitié entre les deux nations, alors qu’elles fêteront dans deux ans le 30e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques. Il a qualifié de « modèle de coopération internationale » en matière de lutte contre la pandémie le fait que les deux voisins soient convenus d’élargir les échanges de personnes en mettant en place, les premiers, le système de « fast track », un processus d’immigration simplifié pour les hommes d’affaires.De son côté, le chef de la diplomatie chinoise s’est félicité que Séoul et Pékin aient protégé, de concert, la santé et la sécurité de leurs citoyens depuis l’émergence du nouveau coronavirus, et qu'ils œuvrent ensemble pour la stabilisation de leur économie.En faisant état au locataire de la Maison bleue d'un consensus sur dix sujets parvenu lors de sa rencontre, ce matin, avec son homologue Kang Kyung-wha, Wang Yi s’est dit persuadé que les deux Etats pourront surmonter ensemble la crise sanitaire actuelle.Enfin, l'envoyé chinois a fait part à son interlocuteur des propos de Xi Jinping. Selon lui, le dirigeant chinois accorderait une importance particulière à l’amitié et à la confiance mutuelle avec son homologue sud-coréen.