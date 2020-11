Vaccins du COVID-19 : le gouvernement négocie des contrats d’approvisionnement avec cinq entreprises

Photo : YONHAP News

Alors que la production en masse de plusieurs vaccins contre le COVID-19 semble imminente, le gouvernement mène actuellement des négociations avec cinq firmes pharmaceutiques pour signer des contrats d’approvisionnement pour plus de 30 millions de personnes, soit environ 60 % de la population du pays.C’est ce qu’a fait savoir, hier, le ministre de la Santé et du Bien-être devant la commission parlementaire compétente. Selon Park Neung-hoo, il s’agit des laboratoires qui ont entamé la troisième phase de tests cliniques et donc seraient en mesure de fabriquer des vaccins avant la fin de cette année ou au début du Nouvel an.Le ministre a notamment évoqué AstraZeneca qui fabrique une part importante de ses produits en Corée du Sud. Ainsi, l’exécutif négocierait des conditions favorables avec la compagnie suédo-britannique.Enfin, Park a promis de nouveau que l’administration ne manquerait pas de se procurer un volume suffisant de vaccins pour tous les citoyens qui en ont besoin.