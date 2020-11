Lee In-young souhaite venir en aide à la population nord-coréenne en souffrance

Photo : YONHAP News

Le ministre de la Réunification a souligné que la pandémie de COVID-19 faisait planer le risque de famine au niveau mondial, et qu’il fallait mener à temps une coopération intercoréenne afin de livrer au nord du 38e parallèle des produits de première nécessité, tels que des aliments et de l’engrais.C’est ce qu’a affirmé Lee In-young, hier, dans son discours de félicitations qu’il a prononcé lors d’une conférence sur la « politique d’innovation pour la faim zéro ». Cet événement a été organisé conjointement par le Programme alimentaire mondial (PAM) et la Ligue de parlementaires sud-coréens pour les enfants, la population et l’environnement (CPE).Le ministre a déclaré que ses pensées allaient notamment aux habitants nord-coréens qui doivent faire face à une triple peine, à savoir les dernières intempéries dévastatrices, la crise du nouveau coronavirus et les sanctions internationales.Lee In-young a mis l’accent sur la nécessité de coopérer dans les domaines de la santé publique, des catastrophes naturelles et du changement climatique. Selon lui, le gouvernement envisage d’élaborer un système de mise en œuvre prévisible et stable de la coopération, afin d’avoir un dispositif de coopération durable qui s’appuie sur un plan annualisé au lieu de mener des projets occasionnels.Le ministre a rappelé que la Corée du Nord avait fait parvenir des produits de secours aux sinistrés lorsque Séoul avait été frappé d’une très forte inondation. Du coup, il a affirmé que la coopération humanitaire pourrait ouvrir plus grand le chemin vers la paix dans la péninsule coréenne, tandis que le processus politique est à l’arrêt.