« Soft power » : Monocle classe la Corée du Sud au 2e rang derrière l’Allemagne

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud serait le deuxième pays le plus influent en matière de « soft power », après l’Allemagne. C’est en tout cas ce qu’a estimé la revue mensuelle britannique Monocle dans un article titré « Soft Power Super Stars », publié dans son numéro de décembre 2020/janvier 2021.Le magazine justifie son choix par la grande popularité dont jouissent la k-pop et les films sud-coréens, notamment à travers les Bangtan Boys (BTS) et les cinéastes de renom tels que Bong Joon-ho et Park Chan-wook, mais aussi par le succès des marques comme Samsung, LG et Hyundai. La gestion efficace de la crise du COVID-19, appelée, « K-prévention », a été également évoquée.En revanche, Monocle a jugé que le pays du Matin clair se heurtait à des difficultés en ce qui concerne la politique nord-coréenne et la liberté de la presse, quoi que cette dernière se soit améliorée depuis l’arrivée au pouvoir du président Moon Jae-in.Dans le top 10 figurent également la France, le Japon, Taïwan, la Suisse, la Nouvelle Zélande, la Suède, la Grèce et le Canada.