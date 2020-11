Des mouvements détectés au complexe industriel de Gaeseong

Photo : YONHAP News

Le régime de Kim Jong-un exploite-t-il le complexe industriel intercoréen de Gaeseong ? Des mouvements incessants de main d’œuvre et de véhicules auraient été détectés sur 12 sites de ce parc, dont la zone réservée aux sociétés d’électricité et d’électronique, ou encore celle de fabrication de produits de textile.C’est ce qu’a rapporté hier la Voix de l’Amérique (VOA), sur la base de l’analyse d’images satellites capturées en octobre dernier par l’entreprise américaine Maxar Technologies.D’après le service international de radiodiffusion du gouvernement américain, sur ces photos, on peut voir des objets alignés sur un terrain vague et cinq individus réunis autour de quelque chose. Mais aussi des véhicules bleus stationnés à proximité de l’entrée de la ville de Gaeseong et un tas de sable amoncelé aux alentours de l’accès menant à la Corée du Sud, entre autres.Par ailleurs, selon d’autres clichés du complexe industriel, pris ce mois-ci par la société américaine Planet Labs, certains équipements ont disparu et d’autres ont changé de forme. Cependant, il est impossible de savoir s’il s’agit de biens appartenant aux sociétés sud-coréennes aujourd’hui interdites d’accès.A en croire Nick Hansen, chercheur affilié au Centre pour la sécurité et la coopération internationale (CISAC) à l’université de Stanford, certains objets semblent avoir été mis à sécher sur le sol, et leur forme laisse penser qu’il s’agit de récoltes de céréales.Pour rappel, le complexe industriel intercoréen de Gaeseong est à l'arrêt depuis février 2016 sur décision de la présidente de l’époque, Park Geun-hye, en représailles au 4e essai nucléaire nord-coréen. Et Pyongyang a gelé les avoirs des compagnies sud-coréennes implantées là-bas.En 2018, le climat de détente dans la péninsule avait fait espérer la reprise des activités dans ce parc, mais la situation a tourné au vinaigre depuis. En effet, Pyongyang a fait dynamiter en juin dernier le Bureau de liaison intercoréen, situé dans cette même ville, ce qui a causé des dégâts au centre de soutien au complexe industriel situé à proximité.