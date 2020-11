Victoire de Biden : la Corée du Nord affiche une attitude prudente

Photo : YONHAP News

Depuis l’élection de Joe Biden à la présidentielle américaine, la Corée du Nord fait preuve de prudence.Le Service national du renseignement (NIS) en a fait état aujourd’hui devant la commission parlementaire compétente. En effet, Pyongyang aurait ordonné à ses missions diplomatiques à l’étranger de ne pas froisser les Etats-Unis. De plus, les médias nord-coréens ne réagissent toujours pas au résultat du scrutin, alors que par le passé, ils l’avait relayé moins de dix jours après l’élection.Par ailleurs, toujours d’après le NIS, le régime de Kim Jong-un craindrait que les relations nord-coréano-américaines fondées sur l’amitié personnelle entre le président sortant Donald Trump et le dirigeant nord-coréen ne s’effondrent. Dans le même temps, le royaume ermite garderait l’espoir d’une éventuelle rencontre avec le démocrate élu président, qui mise sur une approche systématique dite « bottom up », consistant à donner plus d’importance aux négociations au niveau de travail.Enfin, l’agence d’espionnage sud-coréenne a rapporté que le 8e congrès du Parti des travailleurs, prévu en janvier prochain, pourrait être reporté par mesure de précaution. A cette occasion, le pays communiste envisagerait d’organiser de nouveau un défilé, ce qui aurait pour but de manifester ses capacités militaires à la nouvelle administration américaine.