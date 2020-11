Moon Jae-in annonce la création du « Comité de neutralité carbone 2050 »

Photo : YONHAP News

Un comité chargé de réaliser la neutralité carbone d’ici 2050 va voir le jour sous l’égide du président de la République. C’est ce qu’a déclaré, aujourd’hui, Moon Jae-in, au cours d’une réunion avec les ministres concernés.Le chef de l’Etat a également annoncé la création du poste de vice-ministre en charge de l’énergie, au sein du ministère de l’Industrie, du Commerce extérieur et de l’Energie. Il a ensuite promis de faire de la voiture du futur une industrie phare de l’ère du « zéro émission nette » (ZEN). Enfin, il s’est engagé à jeter un cadre juridique pour faire face au changement climatique en mettant en place un fonds spécial et un nouveau volet de crédit dédié à cet objectif.D’autre part, le gouvernement projette de soumettre à l’Onu avant la fin de cette année son plan stratégique pour une croissance faible en carbone, affichant ainsi son but d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2025.