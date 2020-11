Les échanges commerciaux entre Pyongyang et Pékin chutent de 73 %

Photo : YONHAP News

Dans la lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus, la Corée du Nord a bloqué ses frontières avec la Chine. Conséquence, les échanges commerciaux entre les deux pays sont tombés à 530 millions de dollars ces trois premiers trimestres de cette année, pour reculer ainsi de 73 % en glissement annuel.Cette nouvelle provient du dernier rapport publié aujourd’hui par l’Association coréenne du commerce international (Kita).Les exportations de la Corée du Nord à destination de la Chine sont estimées à 46 millions de dollars, soit une chute de 70 %, et ses importations en provenance de son voisin à 490 millions de dollars, soit une perte de 73 % sur les neuf premiers mois de 2020 par rapport à la même période l’an dernier. Le commerce bilatéral a enregistré une légère reprise en mai et en juin, mais il a commencé à dégringoler de nouveau en juillet dernier.Le blocus sanitaire a pesé plus lourd sur le commerce nord-coréano-chinois que les sanctions imposées contre le régime de Kim Jong-un par la communauté internationale. Les échanges ont baissé de 57 % sur un an au cours des neuf premiers mois de 2018, c’est-à-dire juste après l’entrée en vigueur des sanctions en question qui avaient été renforcées au 2nd semestre 2017.D’après le rapport de la Kita, Pyongyang a rendu plus rigoureux ses contrôles aux frontières à partir de juillet dernier afin d’assurer la grande cérémonie du 10 octobre, qui a marqué le 75e anniversaire de la fondation de son Parti des travailleurs. Mais elle ne pourra pas maintenir son blocus au niveau actuel jusqu’à l’an prochain. Il y a de fortes chances qu’elle augmente ses importations depuis la Chine, notamment dans les secteurs alimentaire et sanitaire, après le 8e congrès national de son parti unique prévu en janvier 2021.