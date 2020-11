IA : le gouvernement dévoile son projet de critères éthiques nationaux

Photo : YONHAP News

Le ministère des Sciences et des TIC a publié, aujourd’hui, l’ébauche des critères éthiques nationaux en matière d’intelligence artificielle (AI). Cette recommandation est axée sur trois principes de base, à savoir le respect de la dignité humaine, du bien public et de la conformité de l’usage des technologies à des objectifs rationnels.Pour la mise en œuvre de ces trois axes, le ministère a également élaboré dix conditions clés. De l’amont vers l’aval du développement des intelligences artificielles, les établissements publics, les entreprises et les individus doivent respecter les droits humains, la diversité, la vie privée et prendre en compte l’intérêt public, la solidarité, la bonne gestion des données, la responsabilité, la sécurité et la transparence.Le ministère envisage de définir plus en détail les modalités de ces recommandations et de faire face de manière flexible à l’évolution des technologies.Ces critères seront fixés mi-décembre lors d’une réunion de la commission pour la quatrième révolution industrielle, placée sous l’égide du président de la République.