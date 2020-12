Photo : YONHAP News

Le froid s'installe peu à peu dans la péninsule coréenne. Ce matin, on relevait -3°C à Séoul, en baisse de deux degrés par rapport à hier. Le mercure restait positif dans la moitié sud du pays, avec 2°C à Busan, 4°C à Mokpo et 8°C sur l'île de Jeju. Dans l'après-midi, les températures s'étaleront entre 4°C dans la capitale et 13°C sur l'île méridionale.