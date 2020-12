COVID-19 : Séoul renforce ses mesures sanitaires tout en maintenant le niveau 2 de distanciation sociale

Photo : YONHAP News

Le gouvernement va durcir dès demain les mesures sanitaires destinées à enrayer la propagation du COVID-19 à Séoul et dans ses environs. C’est ce qu’a annoncé, hier, le Premier ministre Chung Sye-kyun lors d’une conférence de presse d’urgence.Par conséquent, les établissements d'activités physiques collectives et les saunas, qui constituent ces derniers jours des foyers d’infection majeurs, devront fermer leurs portes à compter du 1er décembre à minuit. Cette décision s’explique par l’ampleur actuelle de la progression du nouveau coronavirus, la plus forte depuis mars dernier.Les salles de sport situées au sein des complexes d’appartements ne sont également pas épargnées par cette fermeture. Et les fêtes de fin d’année organisées par les hôtels seront interdites, compte tenu du fait que les nouveaux cas recensés concernent massivement les jeunes.Les autorités sanitaires vont ainsi concentrer leurs efforts de lutte contre l’épidémie dans les zones à haut risque tout en maintenant le niveau 2 de distanciation sociale.Ces nouveaux dispositifs seront appliqués jusqu’au 7 décembre. En dehors de la région métropolitaine, le niveau de distanciation sociale sera rehaussé à 1,5 et cela au moins jusqu’au 14 décembre.