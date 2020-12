La gestion de l'économie critiquée lors d'une réunion du Politburo présidée par Kim Jong-un

Photo : KBS News

La Corée du Nord a ouvert, hier, une réunion élargie du Politburo du Parti des travailleurs, présidée par Kim Jong-un, afin de préparer le 8e Congrès de ce parti, programmé en janvier 2021. C’est ce qu’a rapporté aujourd’hui la KCNA, l’agence de presse du pays communiste.A cette occasion, la réorganisation du Comité central du parti unique a été abordée, et des critiques virulentes ont été formulées quant à la gestion de l’économie par différentes institutions économiques, qui ne sont pas parvenues à « surmonter le subjectivisme et le formalisme ».D’après la KCNA, des « décisions importantes » destinées à faire face aux enjeux économiques de taille ont été prises à l'unanimité. Enfin, les principales missions et directives à suivre du comité de préparation du prochain Congrès du Parti des travailleurs y ont été présentées.