La consommation a baissé en octobre, les indicateurs conjoncturels dans le vert

Photo : KBS News

La consommation a baissé en octobre, pour la première fois en trois mois alors que la production et l'investissement affichent un bilan mitigé.Selon le rapport mensuel sur l'activité industrielle, rendu public aujourd'hui par l’Institut national des statistiques (Kostat), malgré la bonne performance du secteur chimique, la production en général a diminué de 1,2 %. En effet, les semi-conducteurs et les pièces détachées électroniques ont baissé respectivement de 9,5 % et de 2,6 %.Quant aux services, ils ont évolué dans l'ensemble de 1,2 %. Plus précisément, les assurances et la finance ont accusé un certain recul alors que la restauration et l'hôtellerie ont progressé grâce au relâchement des mesures de distance sociale le mois dernier.La vente au détail, l'indicateur de la consommation, s'est contractée de 0,9 %. Les achats de vêtements et d’automobiles ont augmenté, tandis que les produits agroalimentaires ont reculé.L'investissement était aussi en berne, avec -3,3 %. Contrairement aux machines qui ont bénéficié d’investissements accrus, les équipements de transport, dont les avions, se sont vu injectés moins de capitaux.L’indicateur économique coïncident, qui mesure l'activité économique actuelle, a enregistré une hausse de 0,5 point, et l’indicateur composite avancé qui l'anticipe a évolué lui aussi de 0,4 %. La hausse de ces deux indices se poursuit depuis cinq mois.