COVID-19 : la Corée du Nord renforce ses contrôles aux frontières

Photo : KBS News

Face à la propagation de la pandémie de COVID-19, la Corée du Nord ferme davantage ses frontières et renforce ses contrôles dans les zones transfrontalières.Tous les médias du pays communiste sont mobilisés afin de sensibiliser la population aux risques de contamination. La télévision centrale (KCTV) diffuse chaque jour des images d’hôpitaux bondés et de cimetières saturés par les morts du nouveau coronavirus à l’étranger. Quant à la KCNA, l’agence de presse officielle du royaume ermite, elle présente des mesures sanitaires prises par le régime visant à lutter contre l’épidémie.De son côté, le principal réseau de radio national (KCBS) a fait savoir que la construction de barrières était en cours dans des zones proches de la frontière et de la ligne de démarcation. Leur édification aurait été décidée probablement suite à une nouvelle vague d’infections en Corée du Sud.La KCBS a également rapporté des efforts déployés dans les zones proches des fleuves Tumen et Yalou ainsi que des rivières Yesong et Imjin, comme la mise en place de mesures sanitaires par les piscicultures utilisant leurs eaux.Le Nord ne compte officiellement aucun cas de COVID-19. Cependant, le pays n’hésite pas à prendre des mesures extrêmes comme la fermeture de ses frontières au risque de s’exposer à une pénurie alimentaire.